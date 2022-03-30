الخطابي يدعو النرويج للاستثمار في كربلاء عبر الحكومة الاتحادية

محافظ كربلاء مع القائم بالاعمال النرويجي

المستقلة / علي النصر الله / .. دعا محافظ كربلاء ، اليوم الاربعاء، الحكومة النرويجية الاستثمار في المحافظة عبر نافذة الحكومة الاتحادية .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب لقائه القائم بالاعمال النرويجي و بمهام السفير اريك برجر هوسيم ، و أولي ديتستاد السكرتير لدى السفارة ، بحثنا خلال اللقاء مناقشة آليات التعاون والتنسيق مع السفارة النرويجية في مختلف الجوانب عبر الحكومة الاتحادية “.

وأضاف كما “بحثنا خلال اللقاء  دعوة الشركات النرويجية للعمل والاستثمار في محافظة كربلاء “.

وأوضح الخطابي إن “كربلاء تتميز ببيئة جاذبة للاستثمار وفي مختلف المجالات ،  نظرا لما تتمتع به من آمن مستقر ، فضلا عن أهميتها كونها مدينة عالمية واستقبالها لملايين الزائرين من مختلف بلدان العالم سنويا ، اضافة الى الزائرين من المحافظات العراقية “.

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