الخطابي يحذر من المساس بالأمن العام وارباك المؤسسات الحكومية في كربلاء

الخطابي يحذر من المساس بالأمن العام وارباك المؤسسات الحكومية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. حذر محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الأربعاء، من المساس بالأمن العام وإرباك عمل المؤسسات الحكومية في المحافظة، مؤكدا أن تنفيذ القانون واحترام مؤسسات الدولة هي أولى أولويات الحكومة المحلية.

وقال الخطابي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) على خلفية اعتقال شرطة كربلاء عدة أشخاص اقتحموا ثانوية البيان للبنين في منطقة الإبراهيمية إن “المحافظة وخاصة قواتها الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات الحازمة والقانونية لمعالجة ومنع حدوث أي حالات اعتداء او أي حالة تربك عمل مؤسسات الدولة “.

وأهابَ بالقوى الاجتماعية والعشائر الأصيلة في المحافظة بعدم التوسط لأي من يرتكب مثل هذه الحالات بحق المؤسسات الحكومية وخاصة التربوية “.

وثمن الخطابي جهود قيادة شرطة كربلاء وتقديم الدعم الكامل لإجراءاتها الحازمة والسريعة بحق من يحاول إرباك عمل المؤسسات الحكومية في المحافظة”.

وكانت شرطة كربلاء قد أعتقلت، اليوم الأربعاء، على عدد من أولياء الأمور، بعد افتعال مشاجرة واقتحام حرم ثانوية البيان للبنين في منطقة الإبراهيمية 11 كم شرقي كربلاء “.