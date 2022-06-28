الخطابي يبحث تطوير الواقع السياحي في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاربعاء، مع رئيس واعضاء رابطة اصحاب الفنادق في المحافظة وبحضور النائب فراس المسلماوي تطوير الواقع السياحي و آليات تنشيط السياحة وعمل التسهيلات لدخول الزائرين الى المحافظة وكذلك تنشيط حركة الاقتصاد في المحافظة وتشغيل الايدي العاملة من أبناء المحافظة .

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب لقائه الرابطة ، إن “كربلاء هي مدينة سياحية متنوعة سواء في مجال السياحة الدينية والأثرية والعلمية والطبية والرياضية ، وبذلك انها تمتلك كافة المقومات ان تكون عاصمة السياحة في العراق “.

وأوضح إن “النهضة العمرانية التي شهدتها المحافظة تعد من العوامل والمقومات المهمة التي تضاف الى العوامل التي تجعل من المحافظة عاصمة السياحة في البلد “.

وأضاف هذا “ما تخطط اليه المحافظة لإكمال وتهيئة كافة الجوانب الفنية بأن تكون كربلاء المقدسة عاصمة السياحة ، مما له الأثر الكبير على انتعاش الجانب الاقتصادي لكافة ابناء المحافظة من مختلف الشرائح والمهن “.