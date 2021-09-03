الخطابي : كربلاء مدينة التعايش السلمي

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، لدى لقائه مديرة الشرق الاوسط لمنظمة NOREF النرويجية المتخصصة في مجال حل النزاعات في المجتمعات لدول العالم ، إن “كربلاء مدينة التعايش السلمي وبعيدة عن التجاذبات العرقية والعشائرية والقومية”.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، عقب لقائه مديرة المنظمة إن “كربلاء صوت المرجعية الدينية ، وهي مدينة الاساس لحل كل المنازعات المختلفة “.

وأشار الى إن “كل برنامج دولي أو عربي أو محلي يراد له النجاح ، لا بد أن تكون انطلاقته من كربلاء ، فهي مدينة شاملة ، وأهميتها تتعدى حدودها الجغرافية لتمتد الى كافة مدن العالم “، مؤكدا إن “كربلاء مستقرة أمنيا ، وسياسيا ، واجتماعيا “.