الخطابي : كربلاء مدينة التعايش السلمي

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، لدى لقائه مديرة الشرق الاوسط لمنظمة NOREF النرويجية المتخصصة في مجال حل النزاعات في المجتمعات  لدول العالم ، إن “كربلاء مدينة التعايش السلمي وبعيدة عن التجاذبات العرقية والعشائرية والقومية”.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، عقب لقائه مديرة المنظمة  إن “كربلاء صوت المرجعية الدينية ، وهي مدينة الاساس لحل كل المنازعات المختلفة “.

وأشار الى إن “كل برنامج دولي أو عربي أو محلي يراد له النجاح ، لا بد أن تكون انطلاقته من كربلاء ، فهي مدينة شاملة  ، وأهميتها تتعدى حدودها الجغرافية  لتمتد الى كافة مدن العالم “، مؤكدا إن “كربلاء مستقرة أمنيا  ، وسياسيا ، واجتماعيا “.

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