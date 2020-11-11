الخطابي: كربلاء غبنت كثيرا باحتساب الموازنة الخاصة وفق التعداد السكاني

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاربعاء، إن المحافظة غبنت كثيرا باحتساب الموازنة الخاصة بها وفق التعداد السكاني ، مطالبا بدعم استثنائي من الحكومة الاتحادية في مجال التخصيصات المالية .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقائه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، إن “كربلاء بحاجة الى تشريع عدد من القوانين المهمة ومنها الزائر دولار “.

وأوضح إن “هذه التشريعات ستنهض بواقع المحافظة كثيرا ، مع أنها تقدم خدمات أمنية وصحية لملايين الزائرين سنويا “.

وأضاف الخطابي ناقشنا ” خلال اللقاء التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية ومجلس النواب “.

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