الخطابي : كربلاء حسمت مسألة التعويضات لأصحاب أراضي مشروع المطار

محافظ كربلاء مع الشيخ مهدي الكربلائي يطلعون على مخططات المطار

المستقلة / علي النصر الله / .. قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الخميس ، إن “الحكومة المحلية حسمت مسألة التعويضات وقدمت التسهيلات اللازمة لأصحاب الأراضي الزراعية لإتمام مشروع إنشاء مطار كربلاء الدولي .

وأوضح في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” مشروع مطار كربلاء الدولي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة للمحافظة ، بل للعراق بشكل عام كونه يعد منشأ حيوي مهم  ويوفر فرصة عمل مختلفة مما يعزز التنمية الاقتصادية “.

وأشار إلى إن “المحافظة تستقبل أكثر من ٦٠ مليون زائر سنويا ، وهذا بحد ذاته يعد مكسبا آخر ، لمدينة تؤمها هذه الأعداد المليونية سنويا “.

وأكد إن ” المتولي الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي حدد نهاية العام المقبل ٢٠٢٣ لاكتمال المرحلة الأولى من المطار واستقبال اولى الرحلات المسافرة عبر مطار كربلاء الدولي “.

وشدد على إن ” الحكومة المحلية لن تدخر جهد بتقديم كل ما يمكن تقديمه لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجية في كربلاء المقدسة ، بالإضافة الى  إيصال الخدمات إلى محيط المطار”، منوها الى توجيه دوائر الماء والكهرباء والاتصالات والبلديات والمجاري بهذا الامر.

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