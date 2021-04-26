الخطابي: كربلاء تعاني من مظلومية كبيرة

 المستقلة / علي النصر الله / .. قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين  ، إن “كربلاء قد عانت ومازالت تعاني من مظلومية كبيرة خصوصا في مجال التخصيصات المالية .

وذكر الخطابي في تصريح صحافي لـــــ ( المستقلة ) عقب مشاركته اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية ولجنة الخدمات النيابية في المجلس ، “ناقشنا خلال الاجتماع آليات تنفيذ خطط المشاريع في المحافظة لعام ٢٠٢١   “.

وقال دعونا “خلال الاجتماع  الى تفعيل صندوق الزائر دولار اسوة بصندوق البترودولار من اجل ان تكون المحافظة قادرة على إقامة مشاريع وبنى تحتية يوازي ما تستقبله من ملايين الزائرين سنويا “.

 

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