الخطابي: كربلاء تشهد انحسارا كبيرا في الفساد المالي

المستقلة / علي النصر الله / .. أكدت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الاربعاء ، إن المحافظة شهدت انحسارا كبيرا في الفساد المالي ولديها شفافية عالية لعرض كل المبالغ المستلمة من الحكومة الاتحادية وبمتابعة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بعد ” هذا الانحسار الكبير للفساد المالي  والمؤشر في وزارة التخطيط وهيئة النزاهة ، بدأت الاموال تذهب الى المواطن ،  في إقامة مشاريع وبنى تحتية  “.

وأضاف إن “الحكومة المحلية لديها شفافية عالية في التعامل مع الأموال المخصصة لكربلاء “.

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