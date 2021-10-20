الخطابي: كربلاء تشهد انحسارا كبيرا في الفساد المالي

المستقلة / علي النصر الله / .. أكدت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الاربعاء ، إن المحافظة شهدت انحسارا كبيرا في الفساد المالي ولديها شفافية عالية لعرض كل المبالغ المستلمة من الحكومة الاتحادية وبمتابعة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بعد ” هذا الانحسار الكبير للفساد المالي والمؤشر في وزارة التخطيط وهيئة النزاهة ، بدأت الاموال تذهب الى المواطن ، في إقامة مشاريع وبنى تحتية “.

وأضاف إن “الحكومة المحلية لديها شفافية عالية في التعامل مع الأموال المخصصة لكربلاء “.