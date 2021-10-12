  الخطابي : كربلاء المحافظة الاولى في إنجاز مشاريع تنمية الاقاليم

المستقلة / علي النصر الله / .. قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الثلاثاء، إن “المحافظة هي الاولى من بين المحافظات التي أنجزت خطتها ضمن مشاريع تنمية الاقاليم .

وأوضح الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المشاريع المتبقية والمتأخرة ، سببها الأكبر الإجراءات الروتينية والتعارضات بين الدوائر الحكومية “.

وأضاف إن “الحكومة المحلية مستمرة في متابعة ملف المشاريع والتعامل بنفس الوتيرة لخدمة المواطن “، معلنا عن البدء بحزمة جديدة من المشاريع الخدمية “.