الخشان يتهم السوداني بالمجاملة على حساب القانون ومصالح الشعب

المستقلة/ متابعة /- تسأل عضو مجلس النواب باسم خشان ، عن الاسباب التي تمنع رئيس مجلس الوزراء من اقالة رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب ، مجيبا بالقول ، هل المجاملات والتوافقات على حساب القانون والمال العام ومصالح الشعب هي السبب؟ .

وقال الخشان في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، متسائلا ، مالذي يمنع رئيس مجلس الوزراء من إقالة رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من الاعمال الارهابية، مشددا على ان المتهم مشمول بعفو عام عن جريمة فساد كبرى؟ .

واكد الخشان ، لماذا لا يضع رئيس مجلس الوزراء حدا لهذه المهزلة؟ هل المجاملات والتوافقات على حساب القانون والمال العام ومصالح الشعب هي السبب؟.