الخشان يتهم السوداني بالمجاملة على حساب القانون ومصالح الشعب
المستقلة/ متابعة /- تسأل عضو مجلس النواب باسم خشان ، عن الاسباب التي تمنع رئيس مجلس الوزراء من اقالة رئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة من الارهاب ، مجيبا بالقول ، هل المجاملات والتوافقات على حساب القانون والمال العام ومصالح الشعب هي السبب؟ .
وقال الخشان في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، متسائلا ، مالذي يمنع رئيس مجلس الوزراء من إقالة رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من الاعمال الارهابية، مشددا على ان المتهم مشمول بعفو عام عن جريمة فساد كبرى؟ .
واكد الخشان ، لماذا لا يضع رئيس مجلس الوزراء حدا لهذه المهزلة؟ هل المجاملات والتوافقات على حساب القانون والمال العام ومصالح الشعب هي السبب؟.
مالذي يمنع رئيس مجلس الوزراء من إقالة رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة من الاعمال الارهابية، المشمول بعفو عام عن جريمة فساد كبرى؟ لماذا لا يضع رئيس مجلس الوزراء حدا لهذه المهزلة؟ هل المجاملات والتوافقات على حساب القانون والمال العام ومصالح الشعب هي السبب؟
— النائب باسم خشان (@BasimKhashan) January 2, 2023
التعليقات مغلقة.