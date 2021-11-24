الخشان : رفع دعاوى قضائية على محمد الحلبوسي في محكمة تحقيق الكرخ

المستقلة /- كشف السياسي المستقل باسم خشان، عن وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد رئيس مجلس النواب المنحل محمد الحلبوسي في محكمة تحقيق الكرخ، لافتا الى ان مخالفات الحلبوسي وانتهاكه للدستور ستجعل منه خارج المنافسة على منصب رئيس البرلمان للدورة المقبلة.

وقال خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي يفترض ان يكون خارج المنافسة على منصب رئاسة المجلس النيابي الجديد، بسبب وجود مخالفات قانونية في أداء عمله”.

وأضاف ان “الحلبوسي انتهك الدستور وحنث باليمين وارتكب مخالفات مالية، وذلك ثابت ولايجوز ترشحه لاي منصب أداري او حتى رئاسة مجلس النواب المقبل او مابعده”.

وبين ان “المخالفات والجرائم المالية والدستوري التي ارتكبها الحلبوسي ثبتة ثبوتاً قطعياً وهناك ادلة دقيقة ومعتبرة تؤدي قبل الحكم عليه الى فقدان الحلبوسي للشرط الأساسي المتعلق بحسن السيرة والسلوك”.

واكد ان “معظم الدعاوى ضد الحلبوسي موجودة في محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وهناك أيضا دعاوى مدنية تضمنت ادلة على مخالفاته”، قائلاً: امتلك ادلة مادية بعضها من داخل مجلس النواب تثبت وجود مخالفات جسيمة ارتكبها الحلبوسي”.