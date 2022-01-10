الخشان : جميع الإجراءات التي تمت بغياب رئيس السن باطلة وحنث باليمين

المستقلة/- اعتبر النائب المستقل باسم خشان، جميع الإجراءات التي تمت بغياب رئيس السن محمود المشهداني باطلة وحنث باليمين, مؤكدا انه سيرفع شكوى الى المحكمة الاتحادية بشأن المخالفة الدستورية التي تم ارتكابها من قبل محمد الحلبوسي لكونه حنث باليمين الدستوري.

وقال خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “جلسة مجلس النواب كانت صحيحة من حيث الإجراءات واداء القسم القانوني , الا ان حادثة الاعتداء على رئيس السن ونقله الى المستشفى وما اعقبها من إجراءات كانت باطلة ومخالفة للدستور”.

وأضاف ان “قبول الحلبوسي بصعوده على المنصة مخالف للدستور ويصل الى الحنث باليمين ولذلك وثقت كامل المخالفات التي تمت وسارفعها للمحكمة الاتحادية لابطال كافة الإجراءات التي تمت بغياب رئيس السن ومحاسبة الحلبوسي بتهمة الحنث باليمين الدستوري”.

وأوضح خشان، أنه “ليس له علاقة مع أي كتلة سياسية ترغب بتقديم شكوى للمحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالمخالفات التي تم ارتكابها وان شكواه منفردة”.

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