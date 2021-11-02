الخشان : البرلمان المقبل سيشهد تشكيل جبهة معارضة

المستقلة / – اكد النائب المستقل باسم خشان، أن البرلمان المقبل سيشهد تشكيل جبهة معارضة تقوم باستجواب المسؤولين ازاء تقصيرهم في واجباتهم، لافتا الى ان التحرك سيكون باتجاه القضاء ازاء الشخص المقصر من اجل اصدار الاحكام عليه بدلا من الذهاب للاجراءات الادارية.

وقال خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “بعض الكتل السياسية ستشكل جبهة معارضة برلمانية تضم بعض الاطراف واحدها هم النواب المستقلون، في حين قد يذهب بعض المستقلين باتجاه بعض الكتل الاخرى”.

واضاف ان “جبهة المعارضة ستعمل على استجواب اي مسؤول بالدولة ازاء التقصير الحاصل في اداء واجبه بعد جمع الادلة عن فشل تلك الشخصية والذهاب باتجاه الاستجواب داخل البرلمان”.

وبين خشان، ان “المعارضة البرلمانية ستتوجه نحو القضاء من اجل تفعيل دوره بشكل اكبر مما هو حاليا، بهدف النظر بالمخالفات التي تثبت خلال الاستجوابات، بحيث ان المستجوب لايترك للاجراءات الادارية بل سيواجه بالقضايا التي من الممكن ان يصدر يدخل السجن بسببها او يتم استرجاع الاموال التي سرقها او الاقالة”.

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