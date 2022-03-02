الخشان : إيرادات الدولة تتحول الى المصارف ومن ثم الى جيوب الفاسدين

المستقلة /- اوضح النائب المستقل باسم خشان، ان الإيرادات تتحول الى جيوب الفاسدين عن طريق مصارف محلية واجنبية، لافتا الى ان الشعب لايمكن ان تنطلي عليه فكرة توزيع جزء من الإيرادات وتجاهل مطالبه بتوفير اهم المتطلبات كالكهرباء والمدارس والعيش الكريم.

وقال خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “إيرادات الدولة تتحول الى المصارف المحلية والأجنبية وتذهب في جيوب الفاسدين، حيث تعمل تلك المصارف وخصوصا المحلية على التداول بالعملات الأجنبية”.

وأضاف ان “المواطن لايسعى خلف إيرادات النفط ولايطالب بوضعها في جيبه الخاص، بل ان عامة الشعب بحاجة الى توفير خدمات وبنى تحتية وكهرباء ومدارس ومشاريع خدمية أخرى تضمن له العيش الكريم”.

وبين ان “طرح أفكار تتعلق بتوزيع جزء من المبالغ على المواطنين لن تكون فكرة جيدة، حيث لايمكن تعويض النقص والتقصير الحاصل من قبل الحكومة بتوزيع جزء من الإيرادات على المواطن”.

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