الخزعلي : اختلاف قيادات المكون الكردي اخر تشكيل حكومة السوداني

المستقلة /- رجح المحلل السياسي هيثم الخزعلي، عدم انتظار الأطراف السياسية متمثلة بالبيتين الشيعي والسني فيما يتعلق بموقف الاكراد إزاء اختيار مرشح موحد لرئاسة الجمهورية وتقديمه الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “التأخير الحاصل ازاء انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني متوقف على اتفاق الحربين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي”.

وأضاف ان “الكتل السياسية الشيعية والسنية مازالت تنتظر ماسينتجه التوافق الكردي بشأن الاتفاق على تقديم مرشح موحد بين الحزبين او مجموعة مرشحين وترك الخيار للبرلمان”.

وبين ان “انتظار الأطراف السياسية لن يطول كثيرا ومن المرجح ان هناك مهلة للتوافق الكردي وفي حال عدم التوصل لاتفاق سيصار لانتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان بشكل مباشر”.

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