الخزرجي يقدم حلول للقضاء على البطالة وتعزيز دور الشباب العراقي

المستقلة/ الشباب هم عماد المجتمع العراقي ويشكلون فيه الأغلبية ولابد أن يقوموا بدورهم في قيادة المجتمع وتقديم النخب التي تنهض بالبلد.

وأكد مهند الخزرجي من خلال منشور على حسابة فيسبوك على ” أهمية تحفيز الشباب من خلال المؤسسات والهيئات التطوعية والاجتماعية، ومنحهم الثقة بقدراتهم وعدم محاولة فرض الاراء عليهم لاختيار مسارات بناء أنفسهم وبناء وطنهم بحرية تامة”.

وأردف الخزرجي”” أن محور التوعية والتثقيف حول دور الشباب يكمن في دعم الصناعة الوطنية والوقوف على اهم التحديات التي تواجهها وابرز الحلول التي تساهم في دعم المستقبل هي الصناعة الوطنية بماينسجم مع رؤى المهنيون ،حيث يعتبر قطاع الصناعة مهما في دعم الإقتصاد لما يوفره من حلول لمشكلتي الفقر والبطالة وزيادة الصادرات وتنشيط بيئة الاعمال تعزيزاً لمنظومة التنمية المستدامة.

ودعا الى ضرورة منح الشباب فرصة قيادة المجتمع وتقديم النخب التي تنهض بالبلد و مكافحة البطالة ومعالجة آثارهاوتوفيرتغطية تأمينية تكفل لهم تدبير نفقات المعيشة بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة بعد أزمة فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية التي مرت وتفعيل مادة 30من الدستور بالضمان الاجتماعي للعراقيين من البطالة، كذلك العمل على تعزيز وضمان حق ملكية النفط والغاز التي تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات حسب المادة 111من الدستور.”