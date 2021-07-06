الخزرجي يطرح جملة من الحلول لأزمة السكن في العراق

المستقلة / سرى جياد/معاناة أزمة السكن التي يواجهها ملايين العراقيين الذين يفتقدون إلى منازل يمتلكونها ،مما يضطر الكثيرين منهم إلى استئجار بيوت بأسعار مرتفعة في المدينة،او اللجوء إلى السكن العشوائي في مناطق شعبية أو احياء قديمة.

عن أهمية هذي المعاناة وضرورة ايجاد الحلول لها يتحدث الدكتور مهند الخزرجي للمستقلة “من المفروض أن تقوم الحكومة بتوزيع الأراضي على الفقراء الذين لجأ كثير منهم للاستيلاء على أراضي فارغة ومساحات زراعية وحولوها إلى سكن عشوائي أو كمايعرف محليا ب “التجاوز”.

وأكد أنه يجب إقامة مشاريع وتسليف المواطنين وتوفير التسهيلات لذوي الدخل المحدود،كذلك طرح برنامج تنموي في الإعداد لبناء مساكن.

وأشار إلى أهمية انشاء تجمعات سكنية ميسرة الكلفة ضمن القدرة الشرائية وبالتقسيط على المدى البعيد،ومنح قروض للمحتاجين لبناء ،كون اغلب العوائل الفقيرة لاتملك القدرة على شراء السكن .