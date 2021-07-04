الخزرجي يدعو إلى ضرورة اتمتة الدوائر وتثبيت مشروع الحكومة الإلكتروني

المستقلة /- سرى جياد / يعد نظام السيطرة الإلكترونية نظاما مهما وفعال في الحد من مظاهر الفساد والرشوة.

وهو نظام معمول به في البلدان المتقدمة لتوفير آلية سهلة ومريحة لخدمة المواطن واختصار الوقت والجهد والخروج بنتائج نظامية ترتقي إلى مستوى التطور السريع في العالم.

يتحدث الدكتور مهند الخزرجي عن نظام الأتمتة وأهميته في تغريدة له على تويتر بأن نظام السيطرة الالكتروني او مايسمى بمشروع الأتمتة الإلكترونية نظام مهم وبإمكانه تحقيق رفاهية كاملة لمجتمعنا وضمان حقوق متكاملة ،حين إدخاله على جميع الدوائر والمؤسسات الخدمية كالبطاقة التموينية وقطع الأراضي السكنية والمصارف الزراعية والصناعية والمؤسسات المستحدثة .

ويؤكد الخزرجي على دور هذا النظام بالقضاء على الفساد والرشوة وتخفيف الأعباء في مراجعات المواطنين وخلق جو من الثقة بين الدولة والمواطن.

وشدد على أهمية النهوض بمؤسسات الدولة بصورة حقيقية، وعدم تجميد الشعب العراقي، واتباع الطرق المتطورة التي تضمن رفاهية المواطن وحقه ،وان تشرف عليه الحكومة و وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وجعله تحت المراقبة الإلكترونية لضمان سلامة العمل بعيدا عن الفساد والعوائق.