الخزرجي يؤكد على ضرورة الاهتمام بشريحة مستفيدي الرعاية الاجتماعية

المستقلة /- أكد الدكتور مهند الخزرجي على ضرورة الاهتمام بطبقات الحماية الاجتماعية والمستفيدين منها .

وقال الخزرجي أن حصول الطبقات المتوسطة و ما دونها على دعم الحكومة دليل اهتمام وزرع شعور المواطنة لدى تلك الشرائح.

وبين ان التأمين الصحي يخفف كاهل الموظف العام عندما لا يكون الراتب كافيا لمصروفات الحياة

و كذلك دعم موظفي القطاع الخاص عبر التأمين الصحي و الاجتماعي اسوة بالدول الغنية و المتقدمة.

وذكران اصحاب الاحتياجات الخاصة لا يحتاجون فقط للدعم المادي بل البعد النفسي ايضا،مضيفاكون العراق دولة نفطيةفان هذه الأمور كان من المفروض حسمها منذ فترة،وفي حال قيام الدولة بتنفيذ تلك الواجبات تجاه تلك الشرائح يشعر المواطن بأن الدولة دولته والحكومة في خدمته تعمل.