الخزرجي يؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في العراق

المستقلة/ سرى جياد/ أكد الدكتور مهند الخزرجي على أهمية دور القطاع الخاص في العراق وتوجيه الأنظار نحوه ودعمه.

وقال الخزرجي للمستقلة” القطاع الخاص له دور مهم وأساسي واستراتيجي في العراق ،اذا مادققنا النظر في كيفية وضع القانون الخاص له والتوسع فيه ضمن نظام المصلحة العامة،وجميع مايتعلق بالعراقيين وليس بالشركات الأجنبية الخارجية.

وأشار إلى أهمية وضع خطط استراتيجية ومرحلية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية بالاعتماد على رجال الأعمال العراقيين وشركات القطاع الخاص وتعظيم القوانين الخاصة والاعتماد عليه في تنفيذ الخطط التنموية وسد النقص.

واستدرك الخزرجي بقوله إنَّ نسج مقومات بناء أسس الاقتصاد الوطني مرهونٌ قبل أي شيء بما تعمله الحكومة من شد أزر القطاع الخاص ليس لأنه أساس الواقع الاقتصادي العراقي فحسب، بل لأنه يمثلُ الركيزة المهمة في أي نشاط اقتصادي يكون اللبنة الأساسيَّة التي تعتمدها عمليات البناء والنمو الاقتصادي لكي تشرق في ساحة التوجه الوطني الحقيقي.