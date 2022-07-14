الخزرجي : قادة الاطار يتعرضون الى هجمة اعلامية شرسة تقودها اجندات خارجية

المستقلة /- عـد عضو في الاطار التنسيقي ، أن قادة الاطار يتعرضون الى هجمة اعلامية شرسة تقودها اجندات خارجية بهدف جر البلاد الى العنف والفوضى .

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون مهند الخزرجي ، ان ” الحملة الاعلامية الشعواء التي تقاد ضد اعضاء وقيادات الاطار التنسيقي يراد منها تقويض السلم الاهلي واحداث شرخ مجتمعي بين المكونات العراقية “، داعياً العقلاء الى ان يكون لهم موقف تجاه هجمة ممنهجة تستهدف مكون اساسي من مكونات ألشعب العراقي ، خصوصاً ان هذه الاساليب متزامنة مع قرب الانفراج السياسي الذي يعول عليه في تشكيل الحكومة .

واضاف ، في بيان صحفي ، ان ” هذه الهجمة تتغذى من بعض الشركاء في محاولة خلط الاوراق واضعاف المكون الاكبر كي يتم تمرير مايريدون من مكاسب سياسية مدعومة من الخارج “، مؤكداً ان ” الشعب العراقي بات يعي جيداً تخرصات الاعداء في ظل التجارب التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية”./

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