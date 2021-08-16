الخزرجي : تمكين طالبان لحكم افغانستان تكملة لمسلسل سيعرض لاحقاً يوماً ما

المستقلة /- عقب ما اصبح حديث العالم ما يحدث في افغانستان وسيطرة طالبان على الحكم عقب انسحاب القوات الامريكية من افغانستان وخوف دول العالم من عودة افغانستان كمركز عالمي ل الارهاب من جديد وايضا مشكلة فرار الاف الافغان من بلادهم بعد سيطرة طالبان خص د. مهند الخزرجي المستقلة في تصريحات خاصة حول ما يحدث وقال ” ليس المهم رأينا في ما يحدث في أفغانستان ، المهم رأي الشعب إذا كان من الممكن أن يعبر عن رأيه بكل حرية ” واضاف ” لولا فتوة المرجعيه الرشيدة والحشد الشعبي لكان حالنا مثل افغانستان بعد سيطرة طالبان سيطرة تامة في غضون ساعات ” .

وأردف ” ما يحدث في افغانستان مرعب و مثال حي يرينا كبر الخطر الذي يهدد مستقبل اولادنا و دولنا و مجتمعاتنا الحاضنة الشعبية التي نلاحظها من خلال الوسائل التواصل الاجتماعي لانها تدل على جاهزية شعوب العالم الثالث للانقياد خلف العواطف و بسرعة غير متوقعة”.

واضاف “تمكين طالبان لحكم افغانستان هي تكملة لمسلسل وثائقي سيعرض لاحقاً يوماً ما ؛ وفكرة المسلسل الوثائقي هو انظر ماذا يحدث لو اصبحت الدولة دينية ؛ انهم يريدون ان يظهرون للعالم والدول الغربية تحديداً ؛ هذا ما سيحدث لكم في دولة الخلافة فاحذروا من هذا الفكر المتطرف , والابرياء يدفعون الثمن”.

واخيرا اضاف الخزرجي ” الموضوع سياسي بحت والغرب والقنوات الاخبارية التابع لهم مركزين اهتمامهم على هذا الصراع وهذا الموضوع ولا تكاد تفتح القنوات المعروفه الا تركيزهم على ما يحدث في افغانستان، والغرب يكيد للاسلام والمسلمين كيدا عظيم ” وتسائل الخزرجي ” من يدعم طالبان ماذا خلف الكواليس؟ “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزارة التربية تنفي منحها موافقات جديدة للمحاضرين من البصرة او غيرها

اخبار العراق

النزاهة تتطلق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للاعوام (2021- 2024)

اخبار العراق

احوال الطقس : العراق سيتأثر بموجة حر جديدة مطلع الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب بسبب امكانية زيادة اسعار الفائدة في امريكا

اخر الاخبار

الداخلية : إلقاء القبض على متهم لقيامه المتاجرة بالأعضاء البشرية

اخبار العراق

الزراعة النيابية تحذر من استمرار ظاهرة نفوق الاسماك في مناطق الوسط والجنوب

اخر الاخبار

الخزرجي : تمكين طالبان لحكم افغانستان تكملة لمسلسل سيعرض لاحقاً يوماً ما

اخر الاخبار

الخزرجي : تمكين طالبان لحكم افغانستان تكملة لمسلسل سيعرض لاحقاً يوماً ما

اخر الاخبار

لفقدان الوزن .. تناول الشوربة والسلطات بدلاً من الوجبات الثقيلة

اخر الاخبار

مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم في نينوى برئاسة مصطفى الكاظمي

اخر الاخبار

سامسونغ تكشف هاتف الجديد تحت الاسم “Galaxy A03s”

اخبار العراق

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

أزياء و شعوب

اخر الاخبار

فيلم The Suicide Squad تحقق إيرادات 80 مليون و334 ألف دولار

اخر الاخبار

حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز قبل شهرين

اخر الاخبار

تسريب لقطات الحلقة الأخيرة الصادمة من مسلسل مدرسة الروابي للبنات

اخر الاخبار

من أجل 135 دولار..جريمة قتل بشعة في بغداد