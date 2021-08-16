الخزرجي : تمكين طالبان لحكم افغانستان تكملة لمسلسل سيعرض لاحقاً يوماً ما

المستقلة /- عقب ما اصبح حديث العالم ما يحدث في افغانستان وسيطرة طالبان على الحكم عقب انسحاب القوات الامريكية من افغانستان وخوف دول العالم من عودة افغانستان كمركز عالمي ل الارهاب من جديد وايضا مشكلة فرار الاف الافغان من بلادهم بعد سيطرة طالبان خص د. مهند الخزرجي المستقلة في تصريحات خاصة حول ما يحدث وقال ” ليس المهم رأينا في ما يحدث في أفغانستان ، المهم رأي الشعب إذا كان من الممكن أن يعبر عن رأيه بكل حرية ” واضاف ” لولا فتوة المرجعيه الرشيدة والحشد الشعبي لكان حالنا مثل افغانستان بعد سيطرة طالبان سيطرة تامة في غضون ساعات ” .

وأردف ” ما يحدث في افغانستان مرعب و مثال حي يرينا كبر الخطر الذي يهدد مستقبل اولادنا و دولنا و مجتمعاتنا الحاضنة الشعبية التي نلاحظها من خلال الوسائل التواصل الاجتماعي لانها تدل على جاهزية شعوب العالم الثالث للانقياد خلف العواطف و بسرعة غير متوقعة”.

واضاف “تمكين طالبان لحكم افغانستان هي تكملة لمسلسل وثائقي سيعرض لاحقاً يوماً ما ؛ وفكرة المسلسل الوثائقي هو انظر ماذا يحدث لو اصبحت الدولة دينية ؛ انهم يريدون ان يظهرون للعالم والدول الغربية تحديداً ؛ هذا ما سيحدث لكم في دولة الخلافة فاحذروا من هذا الفكر المتطرف , والابرياء يدفعون الثمن”.

واخيرا اضاف الخزرجي ” الموضوع سياسي بحت والغرب والقنوات الاخبارية التابع لهم مركزين اهتمامهم على هذا الصراع وهذا الموضوع ولا تكاد تفتح القنوات المعروفه الا تركيزهم على ما يحدث في افغانستان، والغرب يكيد للاسلام والمسلمين كيدا عظيم ” وتسائل الخزرجي ” من يدعم طالبان ماذا خلف الكواليس؟ “.