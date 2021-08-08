الخزرجي : تشغيل “ذوي الاحتياجات الخاصة” يفتح الباب امام طاقات معطلة

المستقلة/ أصبحت قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة تحظى باهتمام واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية،بحيث باتت إحدى أهم مرتكزات المشهد الحقوقي العالمي .

يؤكد الدكتور مهند الخزرجي من خلال منشور  على حساب الفيسبوك مقدار الرعاية والتأهيل المقدم لهذه الفئات لم يعد يمثل فقط تحديا لتوفير الرعاية لشريحة مهمة من المواطنين ،وانما أصبح يمثل أحد المعايير الأساسية لقياس مدى تحضروتقدم المجتمعات ومكانتها .

الخزرجي يقول ” أن الاهتمام بهذه الفئة يجب الا يرتكز على فكرة الاحسان والشفقة وانما على أساس مايجب أن تتمتع به من حقوق وتوفير فرص عمل وتحسين واقعهم المعيشي مع الضمان الاجتماعي والصحي”.

ويشير إلى ضرورة التأكيد على حق المعاق في الالتحاق بالعمل وتيسير إمكانية حصوله على فرص العمل التي تتناسب ومؤهلاته وقدراته في القطاع الخاص او العام اذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة.

واخيرا نوه الخزرجي إلى التأكد من الوظيفة التي تسند إليهم لا تفوق طاقتهم أو لا تتناسب مع نوع اعاقتهم ، وضرورة توفير الحماية الصحية وتوفير ظروف عمل عادلة وملائمة.”

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