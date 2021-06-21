الخزرجي : المرأة العراقية عماد النهضة وهي الجدار الحامي للبلد من السقوط

الخزرجي : المرأة العراقية عماد النهضة وهي الجدار الحامي للبلد من السقوط

المستقلة /- سرى جياد دور المرأة في المجتمع كبير حالها كحال الرجل إضافة إلى دورها الأساسي بين أسرتها ورعايتها،يتجلى هذا الدور في المساهمة في أمور كثيرة كالعمل والسياسة والتربية والطب..الخ.

يتحدث الدكتور مهند الخزرجي عن أهمية تعزيز هذا الدور وأهمية تحقيق التكافؤ بين الجنسين والتطور المشجع للمرأة ودعمها نحو التقدم وضد مختلف أشكال الاضطهاد والتمييز،سواء في البيت اوالعمل،والحقوق الاجتماعية والمساواة في الراتب والتأمين الصحي .

ويشير الخزرجي إلى أهمية تأمين حقها في حالة الطلاق ومنحها الإجازة المدفوعة الاجر للأمومة وأهمية إقامة دور الحضانات في أماكن العمل .

يجب تحقيق التكافؤ بين الجنسين والتطور المشجع للمرأة العراقية ودعمها نحو التقدم وضد مختلف أشكال الاضطهاد والتمييز سواء في البيت اوالعمل، والحقوق الاجتماعية والمساواة في الراتب والتأمين الصحي . pic.twitter.com/dkTnnYpSy6 — Dr. Muhannad Alkhazraji / د. مهند الخزرجي (@DrMuhannadAlkh1) June 21, 2021

الخزرجي قال “الفات النظر عن أثر الحروب والنزاعات المسلحة والتداعيات الاقتصادية على وضع المرأة العراقية من أهم اولوياتنا،وكذلك زيادة نسبة المقاعد النسائية في البرلمان العراقي وسن قانون مكافحة العنف ضد النساء باعتبارالعنف خرقا لحقوق الإنسان.

واكد ضرورة القيام بتدريب وتأهيل القيادات الشابة النسوية في مجال حقوق المرأة ووضع برامج خاصة بنشاطاتها والتركيز على مفاهيم حديثة تمنع إجبار الفتيات القاصرات على الزواج المبكر وترك الدراسة عمدا .

واضاف”تزداد المشاكل والصعوبات التي تواجهها المرأة نتيجة عدم ايلاءها الاهتمام أكثر من الرجل ،لذلك يجب الوقوف في وجه جميع أشكال التمييز التي تتعرض لها المرأة العراقية المكافحة .