الخزانة : العراق زاد من حيازته للسندات الامريكية لأكثر من مليار دولار

المستقلة/- أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاربعاء، ان العراق زاد من حيازته للسندات الامريكية لأكثر من مليار دولار خلال شهر اب الماضي.

وقالت الخزانة في احدث جدول لها و تابعته المستقلة، ان “حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر اب من عام 2022 ارتفعت بمقدار 1.043 مليار دولار وبنسبة 3.02% لتصل الى 35.630 مليار دولار بعد ان كانت 34.587 مليار دولار في شهر تموز الماضي”، مبينة ان ” هذه السندات ارتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 18.9 مليار دولار”.

واضافت ان “السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 23.430 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 12.200 مليار دولار”، مشيرة الى ان هذه السندات تمثل 0.44% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الاكثر حيازة حيث بلغت 122.089 مليار دولار وتأتي الكويت ثانيا بواقع 51.031 مليار دولار، وتأتي الامارات ثالثا 47.767 مليار دولار ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 7.134 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.708 مليار دولار.

واشارت الى ان “اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.199.778 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 971.808 مليار دولار تليها المملكة المتحدة وبواقع 644.710 مليار دولار، ومن ثم تأتي لكسمبورغ بواقع 305.974 مليار دولار”.

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