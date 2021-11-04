الخزانة الامريكية : انخفاض حيازة العراق من السندات الى 18.934 مليار دولار

المستقلة/-أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن انخفاض حيازة العراق من السندات الامريكية الى 18.934 مليار دولار خلال شهر اب الماضي.

وقالت الخزانة في جدول لها تابعته المستقلة ،ان “حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر اب انخفضت بنسبة 0.59% لتصل الى 18.934 مليار دولار بعد ان كانت 19.047 مليار دولار في شهر تموز الماضي، مبينة ان “هذه السندات ما زالت مرتفعة عن شهر كانون الاول من عام 2020 بمقدار 10.53% عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17.1 مليار دولار”.

واضافت ان “السندات العراقية منها ضمانات طويلة الامد بمقدار 8.655 مليارات دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 10.279 مليارات دولار”.

واشارت الى ان “اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.319 تريليون دولار تليها الصين وبواقع 1.046 تريليون دولار تليها بريطانيا وبواقع 569 مليار دولار”.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الاكثر حيازة وبواقع 124.1 مليار دولار وتأتي بعدها الامارات بواقع 58 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثا بواقع 46 مليار دولار ومن ثم العراق فعمان خامسا بواقع 5 مليار دولار”.