الخروقات الأمنية.. الحكيم يحذر من مخطط شيطاني يحاك للعراق

المستقلة /- حذر رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ، مما وصفه بأنه “مخطط شيطاني” يحاك للعراق بعد تكرار الخروقات الأمنية في كركوك وديالى، داعياً الأجهزة الأمنية إلى اليقظة للقضاء على تنظيم “داعش” بعمليات استباقية حاسمة.

وقال الحكيم في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الثلاثاء ، إنه “لم تمض على الخرق الأمني الأليم في قضاء الحويحة بكركوك ساعات كثيرة حتى عاد الإرهاب الظلامي ليرتكب مجزرة أخرى تضاف إلى سجله الحافل بالإجرام ، حيث نفذت عصاباته الدموية هجوما على محيط قرية البو بالي في قضاء الخالص أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين”.

وأضاف أن “تكرار هذه الخروق وفي أوقات متقاربة ومناطق مختلفة ينم عن مخطط شيطاني يستهدف إرباك الملف الأمني، ما يتطلب المزيد من الحذر واليقظة للقضاء على العصابات الإجرامية بعمليات استباقية حاسمة”.