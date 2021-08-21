الخدمات النيابية ستستضيف وزير النقل لمناقشة خطط عمل الوزارة

المستقلة/- أعلنت لجنة الخدمات النيابيَّة أنها ستستضيف وزير النقل يوم الثلاثاء المقبل من هذا الأسبوع وستناقش معه خطط عمل الوزارة ومراحل تطور بناء ميناء الفاو فضلا عن مناقشة وضع الخطوط الجوية العراقية ومطار بغداد.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة ستناقش مع وزير النقل والملاك المتقدم في الوزارة خطة الوزارة ومشاريعها التي أعدت للعمل في عام 2021 والتي لم تباشر تنفيذها حتى الآن”.

وأشار إلى أنَّ “اللجنة أعدت ورقة عمل فيها الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام على كل الهياكل الإدارية والشركات المرتبطة بالوزارة التي يجب أن توضح داخل الاستضافة”.

ولفت إلى أنَّ “اللجنة أعدت جدول استضافات لهذا الاسبوع واستضافة يوم الأربعاء المقبل ستكون من نصيب أمانة بغداد لغرض مناقشة العمل والخدمات المقدمة، وأيضا مناقشة وضع مجمع الصالحية وانهيار شبكة المجاري وارتباطها مع السراديب الارضية للمجمع مما يثير الكثير من علامات الاستفهام”.

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