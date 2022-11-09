الخدمات النيابية: إحالة ستة مشاريع لتأهيل مداخل بغداد وإنشاء مداخل إضافية

المستقلة/- أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية حيدر علي الجبوري إحالة ستة مشاريع لتأهيل مداخل بغداد وإنشاء مداخل إضافية، أربعة مشاريع بمسؤولية محافظة بغداد ومشروعان بمسؤولية المديرية العامة للطرق والجسور التابعة لوزارة البلديات”.

وأضاف الجبوري، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة، أن لجنته غير راضية عن سير الأعمال في المداخل الأربعة لبغداد ومن بينها مدخل التاجي، وتمت استضافة الشركة المنفذة ومحافظ بغداد باعتبارها الجهة المستفيدة، بالإضافة إلى المديرية العامة للطرق والجسور، والدوائر ذات العلاقة، ليتبين أن هناك تجاوزات من قبل دوائر الدولة على الطريق، ما يعرقل سير عمل الشركة”، موضحاً بالقول: “في المقابل، لدينا ملاحظات على الشركة المنفذة ذاتها، إذ إنها لا تؤدي دورها بالشكل الصحيح، ونحن نطالب بتغيير دائرة المهندس المقيم”.

وتابع النائب، “أما مداخل بغداد الأخرى، فاللجنة تتابع العمل عبر لجنة منبثقة ترفع تقاريرها الدورية”، مبينا أن “العمل جارٍ في متابعة أعمال مدخلي الشعب باتجاه الطريق الدولي السريع ومدخل بسماية، لفك الاختناقات المرورية”.