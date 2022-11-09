الخدمات النيابية: إحالة ستة مشاريع لتأهيل مداخل بغداد وإنشاء مداخل إضافية

المستقلة/- أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية حيدر علي الجبوري إحالة ستة مشاريع لتأهيل مداخل بغداد وإنشاء مداخل إضافية، أربعة مشاريع بمسؤولية محافظة بغداد ومشروعان بمسؤولية المديرية العامة للطرق والجسور التابعة لوزارة البلديات”.

وأضاف الجبوري، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة، أن لجنته غير راضية عن سير الأعمال في المداخل الأربعة لبغداد ومن بينها مدخل التاجي، وتمت استضافة الشركة المنفذة ومحافظ بغداد باعتبارها الجهة المستفيدة، بالإضافة إلى المديرية العامة للطرق والجسور، والدوائر ذات العلاقة، ليتبين أن هناك تجاوزات من قبل دوائر الدولة على الطريق، ما يعرقل سير عمل الشركة”، موضحاً بالقول: “في المقابل، لدينا ملاحظات على الشركة المنفذة ذاتها، إذ إنها لا تؤدي دورها بالشكل الصحيح، ونحن نطالب بتغيير دائرة المهندس المقيم”.

 

وتابع النائب، “أما مداخل بغداد الأخرى، فاللجنة تتابع العمل عبر لجنة منبثقة ترفع تقاريرها الدورية”، مبينا أن “العمل جارٍ في متابعة أعمال مدخلي الشعب باتجاه الطريق الدولي السريع ومدخل بسماية، لفك الاختناقات المرورية”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

وزير الداخلية يوجه مراكز الشرطة نحو التعاون مع المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

المنتخب العراقي يواجه المكسيك ودياً مساء اليوم

اخر الاخبار

أوبك عززت إنتاجها بقيادة ثلاث دول بينها العراق

اخر الاخبار

صحيفة: زيلينسكي قلص شروطه للتفاوض مع روسيا إلى 5 بضغط من الإدارة الأمريكية

اخر الاخبار

تعطلت 20% من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا الأمريكية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

وزير الداخلية يوجه مراكز الشرطة نحو التعاون مع المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات

اخر الاخبار

المنتخب العراقي يواجه المكسيك ودياً مساء اليوم

اخر الاخبار

أوبك عززت إنتاجها بقيادة ثلاث دول بينها العراق

اخر الاخبار

صحيفة: زيلينسكي قلص شروطه للتفاوض مع روسيا إلى 5 بضغط من الإدارة الأمريكية

اخر الاخبار

تعطلت 20% من ماكينات التصويت في أنحاء من ولاية أريزونا الأمريكية

اخر الاخبار

تراجع طفيف باسعار النفط مع زيادة المخزون الأميركي وتحديات كورونا في الصين

اخبار مصر

توقيع اتفاقية ضخمة لطاقة الرياح بين مصر والامارات

اخبار مصر

توقيع اتفاقية ضخمة لطاقة الرياح بين مصر والامارات

اخبار العراق

استثمار النجف تطالب مستثمر المدينة المائية بدفع تعويضات لأصحاب المحال المتضررة من الحريق

اخبار العراق

وكالة الاستخبارات تطيح بموزع كفالات داعش وداعمهم اللوجستي في ديالى

اخبار العراق

تربية ميسان: نسبة استلام الكتب من الوزارة وصلت الى نسب عالية

اخبار العراق

البيئة تغلق مخازن تابعة للتجهيزات الزراعية في ميسان

اخر الاخبار

مناشدة مستعجلة الى رئيس الوزراء..تبليط زقاقين بحي الميكانيك تأخر لسبعة أشهر  !!

اخر الاخبار

كهف الفنون في لبنان يحتفي بالمثقفين ويكرّمهم بحضور سفيري تونس وسلطنة عُمان 

اخبار العراق

عالية نصيف: الأردن كشفت فساد شركة أنوار الفارس.. وحكومتنا تتجاهل الموضوع! 

اخر الاخبار

مأساة المتقاعدين

اخر الاخبار

بنكهة اردنية..علاء زلزلي يعود بعمل مختلف (فيديو)