“الخبز المقدس” يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان لندن السينمائي الكردي الدولي

المستقلة/-منصور جهاني/.. حصد الفيلم الوثائقي “الخبز المقدس” Holy Bread للمخرج الراحل رحيم ذبيحي، وانتاج “تورج أصلاني”، الجائزة الكبرى “مهمت آكسوي” في مهرجان لندن الدولي للسينما الكردية الثاني عشر.

الفيلم للمخرج “رحيم ذبيحي” وانتاج “تورج اصلاني” وشركة الفيلم “ماد موفي” MAAD Movie، في آخر حضور دولي له نيابة عن السينما الإيرانية، شارك في قسم “المسابقة الرئيسية” في مهرجان لندن للسينما الكردي الثاني عشر وفاز بالجائزة الكبرى لهذا الحدث السينمائي بعنوان “محمد أكسوي” Mehmet Aksoy المخرج البريطاني الكردي الراحل وأحد مؤسسي مهرجان لندن للسينما الكردية، الذي قتل على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وقدم مسؤولو المهرجان هذه الجائزة النقدية لزوجة وأولاد المرحوم رحيم ذبيحي.

وقالت “حليمة أحمدزاده” زوجة رحيم ذبيحي، في حفل ختام مهرجان لندن السينمائي الكردي الدولي: “أتمنى أن تكونوا جميعًا بصحة جيدة. أنا سعيدة جدًا بحضور فيلم” الخبز المقدس “في هذا المهرجان”. أتمنى أن يكون رحيم على قيد الحياة وهناك ، لكن للأسف لم يسمح له القدر بذلك.

وأضافت لا أرجو أن يكون الإنسان بسبب الخبز. لن يموت ولن يقتل ولن يتجمد من البرد ولن نرى كولبيري بعد الآن. آمل أن تكون أفلامنا الوثائقية والأفلام المستقبلية حول المصالحة السلمية والتعايش بين البشر.

وشارك في مهرجان لندن الدولي للفيلم الكردي بدورته الثانية عشر، ومسابقة الراحل “يولماز غوناي” Yılmaz Güney للأفلام القصيرة حوالي 118 عمل في ثلاث فئات: الأفلام الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام القصيرة، وبالأنواع الخيالية والوثائقية والتجريبية، في عدة أقسام تنافسية

وانطلقت فعاليات مهرجان لندن للسينما الكردية في عام 2001، وهو أكبر مهرجان سينمائي كردي في العالم يسلط الضوء على الشعب الكردي أو القضايا ذات الصلة، مع عروض سنوية لصانعي الأفلام الأكراد وغير الأكراد. في العديد من القطاعات التنافسية وغير التنافسية، تُعقد ورش وجلسات متخصصة وجلسات مراجعة للأفلام في لندن على هامش هذا المهرجان.