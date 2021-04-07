“الخبز المقدس” في مهرجان “هات داکس” السينمائي الدولي

المستقلة/-منصور جهاني/.. يشارك الفيلم الوثائقي “الخبز المقدس” Holy Bread للمخرج الايراني الراحل “رحيم ذبيحي” وإنتاج الايراني “تورج أصلاني”، في قسم مسابقة “عرض العالم” في مهرجان “هات داکس” الدولي للأفلام الوثائقية الـ 27 في كندا.

الفيلم هو آخر أعمال “رحيم ذبيحي”، وإنتاج “تورج أصلاني”، مخرج ومدير تصوير ينشط في السينما التجريبية الإيرانية، وفي أحدث حضور دولي له نيابة عن السينما الإيرانية، في القسم التنافسي “عرض العالم” في مهرجان الفيلم الوثائقي الدولي السابع والعشرون “هات داکس” Hot Docs في كندا,

وتعرض أفلام من دول مختلفة في هذا الحدث السينمائي المرموق، حيث تم اعتماد المهرجان من جوائز الأوسكار وسيشارك الفائز في مسابقة “عرض العالم” في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ويعد مهرجان “هات داکس” السينمائي، أكبر وأهم مهرجان للأفلام الوثائقية في أمريكا الشمالية؛ تم تحرير النسخة السابعة والعشرين له من قبل “كريستوفر ماك دونالد” Christopher McDonald الممثل الأمريكي المعروف، حيث تم عرض 219 فيلما وثائقيا من 66 دولة في مسابقة “العرض” ومسابقة “الأفلام الروائية” ومسابقة “الأفلام شبه الروائية” و”المسابقة الرئيسية” ومسابقة “الأفلام القصيرة” وقسم “الفحص الخاص” سيقامان عبر الإنترنت في الفترة من 29 نيسان/ أبريل إلى 9 آيار/ مايو 2021 في تورنتو بكندا بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن آخر ظهور دولي لفيلم “الخبز المقدّس” كان له في قسم مسابقة “الأفلام الطويلة” في الدورة الثامنة عشر لمهرجان “بيج سكاي” Big Sky الدولي للأفلام الوثائقية في الولايات المتحدة كواحد من أهم الأحداث السنوية للسينما الوثائقية في العالم، ونال على موافقة حفل توزيع جوائز الأوسكار من بين آخر 10 مرشحين للمهرجان.