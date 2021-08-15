“الخبز المقدس” في مهرجان  “دمز” الكوري الجنوبي

المستقلة/-منصور جهاني/.. ينافس الفيلم الوثائقي “الخبز المقدس” للمخرج الراحل رحيم ذبيحي وإنتاج تورج أصلاني، على جوائز قسم “المسابقة الآسيوية” في مهرجان “دمز” DMZ للأفلام الوثائقية في كوريا الجنوبية.

ويعد “الخبز المقدس” (نان مقدس) Holy Bread، آخر أعمال المرحوم رحيم الذبيحي، ويشارك في أحدث وثامن حضور دولي له باسم السينما الإيرانية.

ويعد مهرجان “دمز” احد اهم التظاهرات السينمائية للافلام الوثائقية.

وينافس فيلم “الخبز المقدس” مع أعمال من دول اليابان والفلبين والصين وإندونيسيا وهونج كونج وتايوان والهند.

جدير بالذكر أن مهرجان دمز الدولي الثالث عشر للأفلام الوثائقية باعتباره أكثر مهرجان للأفلام الوثائقية تقدمًا في آسيا يحمل شعار السلام والتواصل والحياة؛ وبدعم من “جيونغي دو” Gyeonggi-do و وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومجلس الفيلم الكوري.

ويعرض في المهرجان 130 فيلمًا وثائقيًا لمخرجين من 40 دولة في الفترة من 9 إلى 16 أيلول/سبتمبر 2021 في دور سينما “غوانغ” Goyang و “ميغاباكس” Megabox و “بيكسوك” Baekseok، وتجري فعاليات المهرجان في مدينتي جويانغ وجوانزو في كوريا الجنوبية.