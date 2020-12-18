الخالصي يدين استهداف نشطاء ساحة التحرير و يدعو لرفض العملية السياسية

المستقلة .. ادان المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي وبشدة محاولات التصفية الجسدية لنشطاء ساحة التحرير والكفاءات العراقية من خلال الاغتيالات او التهديد او تكميم الافواه، ووصفه بالأمر الشنيع المروع.

وقال الخالصي في خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، اليوم، ان هذه التصرفات تظهر حقيقة التآمر الذي جرى على الشعب العراقي خصوصاً على الوجوه البارزة للمشاركين في ساحات الاحتجاج او الكفاءات من التدريسين وغيرهم، فقد اندسوا في الصفوف واساؤوا لحركة تشرين، وبدأوا يشتتون أوضاعها، ويتلاعبون بها بعد ان استولوا على مواقع القوة فيها.

واضاف: البعض يقول بأن هذه الحكومة هي نتيجة حراك ثورة تشرين وبإرادة شبابها ولمحاسبة القتلة المجرمين السابقين، وتساءل اذن كيف تشارك هذه الحكومة او تشرف او تسكت على جرائم القتل التي تحصل امام انظار الجميع في عموم العراق، كما حصل مؤخراً مع بعضهم في بغداد والعمارة وغيرها.

كما تساءل عن مطالب الناس أين وصلت ، وأين انتهت احوالهم؟!

ودعا الخالصي إلى ان يكون الرد على اعمال الفساد والانهيار وحالات الاغتيالات والثأر لشهداء ثورة تشرين من خلال الثبات على المواقف الوطنية في رفض العملية السياسية والمحاصصة الطائفية، والعمل على بناء عملية سياسية وطنية من قبل شخصيات وقيادات عراقية واعية لم تشارك في العملية السياسية طوال الفترة السابقة تعمل بجد على إرجاع القرار السيادي للعراق، من خلال الإعلان عن قيام الهيئة الوطنية المستقلة الواعية التي تقود هذا الصراع وتسقط هذه الالاعيب بعيداً عن مخططات الاحتلال وازلامه وافرازاته.

وأكد ان البلد وصل إلى حالة كبيرة من الفساد والانهيار في منظومة الاخلاق والقيم، ووضع اقتصادي مأساوي شديد على الناس، حيث ان الشعب العراقي يمر في واحدة من أشد أزماته الاقتصادية في التاريخ مع ان الثروات موجودة، ولكن هنالك تعمّد في السرقة والتبذير والفساد والإفساد.

واعتبر الخالصي موضوع التلاعب في أسعار صرف العملة بأنها طريقة جديدة لإشغال الناس وهزّ اعصابهم في القضايا المعيشية المباشرة، وهذا هو جزء من المخطط الكبير لكي يبقى البلد في حالة إذعان وتبعية كما يخططون ويريدون، مؤكداً ان هذا الأمر يعطي للناس فرصة لكي يتحركوا حتى لا يقف بعضهم خائفاً على نفسه في هذا الخضم الهائل.

وأضاف: ان ممارسات التطبيع الذي يقوم به بعض الحكام والأمراء الخونة في بعض الدول العربية هو ضمن المخطط الواحد لإقناع شعوبهم بأن التطبيع أمرٌ لازم وانه لابد ان يحصل في المنطقة، بينما الشعوب تؤكد انها فوق هذا الأمر وترفض كل هذه المخططات الدنيئة، ويكفي ان نعلم بأن بعض الدول قد طبعت قبل 30 او 40 عاماً والفواصل مازالت قوية جداً بين الشعوب وبين مغتصبي أرض فلسطين، فالإنسانية او ما يدعونه من التآلف والتآخي بين الشعوب لا يكون على حساب شعوب اخرى تشرد من ارضها وتسلب قدراتها وطاقاتها.