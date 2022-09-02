الخالصي يدعو لقيام حكومة انقاذ وطني

المستقلة/- دعا المرجع الديني جواد الخالصي إلى قيام حكومة إنقاذ وطني لا تشترك فيها الأطراف التي اعترفت بفشل العملية السياسية وتصّر على خنق الشعب بوجودهم، مؤكداً عدم وجود أي حل وطني بديل غير ذلك.

وقال الخالصي في خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية اليوم ان التخيير بين الفساد او الفوضى، او البقاء تحت مظلة الفساد خوفاً من الفوضى هو تخيير مدسوس ينطلي على الجهّال من الناس، ويؤكد جهل القائل به لأبسط الأمور السياسية الواضحة، وهو اما ضعيف النفس او معتاش على الفساد ويريد ان يستمر على هذا المنهج.

وأكد أن الفساد هو شكل من أشكال الفوضى، والفساد هو الذي يفقد الدنيا والآخرة، أما الفوضى فتوجد حلول ناجعة لا تؤدي إلى الفوضى وهي ممكنة وغير مستحيلة، لكن ما يحصل من الفساد في البلد هو الفوضى الحقيقية المدمرة، فإذا لم يحارب الفساد فسيؤدي إلى الفوضى الشاملة قطعاً.

وأضاف: ان الفساد الخانق قد يصل إلى مديات خطيرة إن لم يعالج وبسرعة، فإنه سيؤدي إلى الفوضى الشاملة قطعاً.

وفي ذات السياق قال الخالصي ان من أهم المسلمات التي كنا نؤكد عليها طوال الفترة السابقة واصبحت واضحة وبشكل جليّ اليوم؛ هو فشل العملية السياسية وعدم وجود أي حل سياسي إلا بتنازل جميع الاطراف عن المشاركة فيها.

وأشار الى ان الذين قاطعوا العملية السياسية هم اغلبية الشعب العراقي من بدايات الاحتلال، لكن للأسف استطاع المشروع المعادي ان يخفي هذه الأغلبية لعدة مرات، ولكن الآن انكشفت هذه الخطة امام الشعب العراقي، لافتاً الى ان الإرادة الشعبية هي التي يمكن ان تحدث التغيير المنشود وهي التي يمكن ان تتحكم بالمسيرة بعيداً عن تسلّط الأحزاب الحاكمة وأطماعهم الخبيثة.