الخالصي يدعو لعقد مؤتمر عراقي مستقل لاسترجاع السيادة والقرار الوطني

المستقلة .. دعا المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي الى تشكيل مؤتمر وطني شامل يشترك فيه “كل عراقي مخلص لم يتورط في مشروع الاحتلال، ولم يتورط في دماء الشعب العراقي في كل المراحل السابقة ولم يفرط في مصير هذا الشعب وليس ممن باع هذا الوطن وخان الامة”، لتبدأ بعد ذلك تبدأ مراحل التغيير “التي ينبغي ان يديرها العقلاء والمخلصون من ابناء شعبنا”.

وأكد الخالصي في خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية اليوم ، “أن الشيء الوحيد الرئيسي والمفقود في العراق هو المشروع العراقي الوطني الذي ينبغي ان يتم بأيدي ابناء العراق”

وأوضح أن “على ابناء الامة في العراق ان يستندوا إلى مشاريع واقعية في داخل العراق، لا إلى مشاريع غير عراقية تصب في مصلحة الاحتلال تكرَرَ فشلُها وثبت انها غير قادرة على فعل شيء حقيقي، كالعملية السياسية والانتخابات وكل افرازاتها”.

من جانب آخر أشار الى ان “موجة الاغتيالات والجرائم الغادرة التي حصلت في المنطقة لن تستطيع ان تغير معادلة الصراع؛ لأن اتجاه الصراع واضح ومعلوم فهذه محاولات من العدو الصهيوني وعملائه للتأثير على شعوب المنطقة وعلى شعوب الامة”.