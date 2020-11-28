الخالصي يدعو إلى توحيد الاوقاف في ظل ولاية شرعية صالحة

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المستقلة ..دعا المرجع الديني آية الله العظمى جواد الخالصي، السبت، أهل العلم المخلصين ان يعملوا أولاً لتحرير العراق من سيطرة قوى الطغيان والهيمنة، وان يقاربوا موضوع الوقف من الجانب الشرعي الموحد ليرجعه وقفاً إسلامياً عاماً، وان يطالبوا بتوحيد دوائره في ظل ولاية شرعية صالحة وتحت توجيه ديوان واحد أو وزارة موحدة.

وأجاب الخالصي على سؤال وجهه مجموعة من مقلديه بشان الرأي الشرعي بشأن “الاتفاقية المبهمة التي أبرمت مؤخراً بين الوقفين السني والشيعي لتقاسم الأوقاف الدينية في العراق”.

وأشار الى أنه ” كان الأولى بالعلماء الصادقين ان يرفضوا التقسيم الطائفي لهم ولامتهم ولأوقافهم قبل الدخول في مناقشة الاتفاقيات الداخلية غير المبررة والتي لا معنى ولا داعي لها من الناحية الشرعية والعملية”.

وأوضح أن “الوقف بمجموعه يخضع لشرط الواقف على الّا يكون من أئمة الجور وسلاطين الظلم الذين ينهبون ما ليس لهم بحق ويحيلونه إلى أوقاف مجزئة”.

ودعا الخالصي “من بقي من اهل العلم المخلصين ان يعملوا أولاً لتحرير العراق من سيطرة قوى الطغيان والهيمنة على طريق تحرير بلدان العالم الإسلامي ووحدتها، وان يقاربوا موضوع الوقف من الجانب الشرعي الموحد ليرجعه وقفاً إسلامياً عاماً”.

كما دعاهم الى “ان يطالبوا بتوحيد دوائره في ظل ولاية شرعية صالحة وتحت توجيه ديوان واحد أو وزارة موحدة”.

وشهدت الاتفاقية الموقعة بين الوقفين السني والشيعي رفضا دينيا وسياسيا من جانب المرجعيات السنية، التي عدّته محاولة لسلب اوقاف المسلمين بغير ما أوقفت عليه بما يخالف الشرع الإسلامي، ما دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاصدار توجيها بتجميد الاتفاق الذي سبق وان صادق عليه، فيما تدعو المرجعيات الدينية السنية الى الغائه بالكامل، او إعادة الأوقاف الى ما كانت عليه قبل 2003 ،موحدة في وزارة واحدة بدلا من التقسيم الطائفي.

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