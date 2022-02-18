الخالصي يدعو إلى اسقاط كل القوانين والأنظمة التي دعت إلى تقسيم العراق

المستقلة/- دعا المرجع الديني جواد الخالصي إلى اسقاط كل القوانين والأنظمة التي دعت إلى تقسيم العراق، وحذف كل الذين شاركوا في عملية التصويت او الدعوة إلى التصويت في قضية التقسيم التي جرت في شمال العراق.

وقال الخالصي في خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية،اليوم، ان ما يجري في البلد هو فشل كبير للمخطط الذي وضعه الامريكان، خصوصاً عندما عجزوا عن إيجاد بديل حتى في ظل الأنظمة التي وضعوها هم.

واعتبر القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الدستورية هي خطوة في الطريق الصحيح يجب ان تستمر، مؤكداً بأن الذين تحالفوا علناً مع العدو الصهيوني الذي نحن معه في حالة حرب، او حتى التشاور معه والاتصال به ارتكبوا خيانة عظمى للبلاد والأمة.