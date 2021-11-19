الخالصي يحذر من حرب أهلية داخلية نتيجة صراع أحزاب السلطة

المستقلة/- حذر المرجع الديني جواد الخالصي من أن العراق اليوم “في أخطر أحواله لما يجري من صراع لأحزاب السلطة على المغانم والمناصب قد يؤدي إلى حروب داخلية”.

وقال الخالصي في خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية اليوم ” ان الوضع في العراق يعيش في حالتين؛ أحدهما في أحسن احواله من حيث وعي الناس؛ حيث انهم انتبهوا إلى مخاطر ما يجري وثبت لهم فساد العملية السياسية، وهذا يوجب عليهم التحرك من أجل إحداث التغيير الحقيقي لهذا الواقع الفاسد”.

وأضاف: ان الأمة التي تقف مع الحق يجب ان تكون دائماً في حالة توجيه وتنبيه من مخاطر الفتن ووجوب العمل على وحدة الموقف بعيداً عن المشروع السياسي الفاشل والمخططات الشيطانية التي ترسمها السفارات المعادية في العراق، وعليهم ترك الاهواء والاطماع وفتنة المناصب والعمل من اجل العراق وشعبه”.