الخالصي يؤكد فشل المشروع السياسي :

المستقلة/- قال آية الله هادي الخالصي ان الوضع في العراق بعد مرور 20 عاماً على الاحتلال و”تسلط ازلامه عليه” هو وضع كارثي ومأساوي وهو سيء ويسير نحو الأسوأ، فلازال الشعب يعاني من تكرار الوعود الكاذبة باستمرار دون تحقيق أدنى حق من حقوق الشعب العراقي المستلبة.

وأضاف الخالصي في خطبة الجمعة اليوم في مدينة اكاظمية: ان حالة التخبط السياسي والأزمات والصراعات بين أطراف المشروع الاحتلالي السياسي باتت واضحة وفاضحة سياسياً وإدارياً واقتصادياً حتى وصل الامر إلى التخبط في خطاب من يدّعي تمثيل المؤسسة الدينية في العراق، فضلاً عن سوء الوضع المعاشي للشعب العراقي دون وجود أدنى خطط اقتصادية تراعي أوضاع الشعب العراقي تخرجه من أزماته الخانقة التي يعيشها دون أدنى أمل في عودة استقرار العيش الكريم.

وجدد تأكيده بفشل المشروع السياسي وحالة التخبط الأعمى الذي أدى إلى ضياع العراق وفقدان سيادته وتكالب الأعداء عليه.

وشدد على أن لا مخرج ولا امل ولا حل في الأفق سوى تغيير العملية السياسية بكل تفاصيلها بمشروع وطني جديد من خارج أحزاب السلطة الحاكمة اليوم، داعيا الى تشكيل حكومة جديدة تعمل على ازالة هذا الركام الفاسد القابع على رقاب الشعب العراقي المظلوم، يديرها أبناء الشعب العراقي ممن لم يتورطوا في العملية السياسية السابقة.

وأدان الخالصي كل محاولات التجاوز على سيادة العراق سواء كانت من الداخل او من الخارج، كما وأدان كل التدخلات الخارجية في شؤون العراق وخاصة تلك التي تمس سيادة العراق، مستنكرا دعوات ضم بعض المحافظات الشمالية او الجنوبية العراقية إلى بعض دول الجوار، مؤكداً بأنه: لا يحق لأي أحد التنازل عن أي شبر من ارض العراق مهما كانت الأسباب والظروف.