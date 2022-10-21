الخالصي: الخلاصات والنهايات الواضحة لوضع العملية السياسية مأساوية

الخالصي اثناء خطبة الجمعة في الكاظمية 21/10/2022

المستقلة/- قال المرجع الديني جواد الخالصي ان واقع العملية السياسية يعيش حالة من الاضطراب والانسداد الشديد، وهذا يؤكد ما كنا نقوله سابقاً بأنها عملية سياسية فاشلة عاجزة لا يمكن ان تقدم أي نتيجة لخدمة الناس.

وأضاف اثناء خطبة الجكعة،اليوم، في مدينة الكاظمية: ان حجم الاختلاف وعدم التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية قد طفت على السطح الآن بشكل واضح.

وأكد أن الخلاصات والنهايات الواضحة لوضع العملية السياسية هي خلاصات مأساوية، فإلى الآن لم تتشكل الحكومة وبدأت الفضائح تخرج شئياً فشيئاً، وآخرها ما أعلن عن المبلغ المسروق من الخزينة قبل أكثر من عام تقريباً.

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