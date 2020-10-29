الخالدي : الاجهزة المجهزة لفحص كورونا صينية المنشأ ورديئة الكفاءة

المستقلة / علي النصر الله /  .. طالب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي ، وزير الصحة حسن التميمي بيان أسباب إحالة مشروع  ( كوفيد 19 ) فيروس كورونا ،  كعقود شراء الخدمة وبأجور باهظة تتحملها ميزانية الوزارة وبكوادر وبنايات الوزارة .

وقال الخالدي في سؤال موجه الى وزير الصحة وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الخميس ،  إن ” الأجهزة المجهزة من قبل المستثمر هي صينية المنشأ  ورديئة الكفاءة ” ، وتساءل لماذا لم يجهز المستثمر أجهزة ذات كفاءة جيدة ومن منشأ أوروبي أو أمريكي؟! “.

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