الخالدي : الاجهزة المجهزة لفحص كورونا صينية المنشأ ورديئة الكفاءة

المستقلة / علي النصر الله / .. طالب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي ، وزير الصحة حسن التميمي بيان أسباب إحالة مشروع ( كوفيد 19 ) فيروس كورونا ، كعقود شراء الخدمة وبأجور باهظة تتحملها ميزانية الوزارة وبكوادر وبنايات الوزارة .

وقال الخالدي في سؤال موجه الى وزير الصحة وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الخميس ، إن ” الأجهزة المجهزة من قبل المستثمر هي صينية المنشأ ورديئة الكفاءة ” ، وتساءل لماذا لم يجهز المستثمر أجهزة ذات كفاءة جيدة ومن منشأ أوروبي أو أمريكي؟! “.