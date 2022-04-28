الخارجية ترسل مذكرات إلى أوكرانيا بشأن المفقودين من الجالية العراقية

المستقلة / – اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن إرسال مذكرات إلى أوكرانيا بشأن المفقودين من الجالية العراقية.

وذكر المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحافـ في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، ان “سفارة جُمهوريَّة العراق في كييف تعد مُذكرات إلى وزارة الخارجيَّة الأوكرانيَّة للاستعلام عن آخر المعلومات المتحصلة بشأن المفقودين من أبناء الجاليَّة العراقيَّة”.

واضاف ان “السفارة فاتحت الجامعات الأوكرانيَّة وتطلب التريث بشأن المطالبات بالأجور الدراسيَّة بسبب الظروف القاهرة”.