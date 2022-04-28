الخارجية ترسل مذكرات إلى أوكرانيا بشأن المفقودين من الجالية العراقية

المستقلة / – اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن إرسال مذكرات إلى أوكرانيا بشأن المفقودين من الجالية العراقية.

وذكر المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحافـ في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، ان “سفارة جُمهوريَّة العراق في كييف تعد مُذكرات إلى وزارة الخارجيَّة الأوكرانيَّة للاستعلام عن آخر المعلومات المتحصلة بشأن المفقودين من أبناء الجاليَّة العراقيَّة”.

واضاف ان “السفارة فاتحت الجامعات الأوكرانيَّة وتطلب التريث بشأن المطالبات بالأجور الدراسيَّة بسبب الظروف القاهرة”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الخارجية ترسل مذكرات إلى أوكرانيا بشأن المفقودين من الجالية العراقية

اخر الاخبار

بعد استحواذه على تويتر.. إيلون موسك يؤكد إنه سيشتري شركة “كوكا كولا”

اخبار السعودية

الرئيس التركي يجري زيارة إلى السعودية تلبية لدعوة من الملك سلمان

اخبار الاردن

الأردن يحكم بالسجن على (صدام حسين) بتهمة التهديد بالقيام بأعمال إرهابية

اخر الاخبار

الخارجية الروسية تصف المبادرة الأمريكية لاعتبار روسيا راعية للإرهاب بالإجراء الأحمق

اخر الاخبار

بعد صفقة الاستحواذ.. زيادة عدد المتابعين للمحافظين البارزين في امريكا على تويتر

اخر الاخبار

البيت الابيض : جو بايدن يعتزم زيارة كوريا الجنوبية واليابان خلال شهر أيار

اخر الاخبار

البيت الابيض : جو بايدن يعتزم زيارة كوريا الجنوبية واليابان خلال شهر أيار

اخبار العراق

الموارد المائية : تراجع الخزين المائي في البلاد مقارنة بالعام الماضي

اخبار العراق

عنوز : العمل حالياً على إصدار قرار نيابي يُلزم الحكومة بتقديم الموازنة

اخبار مصر

كشف سبب غريب لتحطم طائرة مصرية عام 2016

اخبار العراق

تقرير للامم المتحدة : ثلاث دول بينها العراق تتصدى للعواصف الترابية

اخبار العراق

النزاهة تضبط عمليات اختلاس لـ (1814) مُعاملة وصكا ودفاتر صكوك في النجف

اخبار العراق

طقس الخميس.. تجدد السحب الرعدية في المناطق الغربية وبادية المثنى والنجف

اخبار العراق

الكهرباء تعلن عن خطة لرفع الطاقة الإنتاجيَّة إلى 25 ألف ميغاواط في الصيف

اخر الاخبار

روسيا تصعد.. شركة “غازبروم” توقف تدفق الغاز إلى بولندا وبلغاريا

اخر الاخبار

ارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب إلى التراجع لأدنى مستوى لها في 10 أسابيع