الخارجية العراقية : روسيا توافق على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

الخارجية العراقية : روسيا توافق على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين

المستقلة/-أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استجابة روسيا الى طلبها بإستئناف الرحلات الجويّة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف، في بيان تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء، إن الوزير فؤاد حسين وبعد زيارته الأخيرة إلى روسيا طالب الجهات المعنية في موسكو بإستئناف الرحلات الجويّة بين الجانبين.

وبحسب البيان، فأن موسكو استجابت للطلب بواقع رحلتين في الإسبوع إعتباراً من الثلاثاء المقبل 21 ايلول 2021.