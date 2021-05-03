الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي ببغداد بسبب خروقات انقرة

المستقلة /… استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد وأبلغته رفض العراق لـ”خروقات تركيا المستمرة” لسيادة العراق، وذلك بعد دخول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار للأراضي العراقية دون إذن رسمي.

وقالت الوزارةفي بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين  إن “الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله استدعى القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد، في مبنى الوزارة، وسلمه مذكرة احتجاج”.

وأضافت، أن المذكرة “عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وادانتها من قيام وزير الدفاع التركي خلوصی بالتواجد داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق او موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة، فضلاً عن ادانتها لتصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا انشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق”.

وأكد الوكيل، على وفق البيان أن “الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية، وأن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة”.

وشدّد على “ضرورة تذكير الجارة تركيا أن الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة”.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قام بجولة السبت (29 نيسان 2021)، في قاعدة عسكرية لبلاده شمالي العراق، مما اثار ردود أفعال سياسية واجتماعية مناهضة لها. (النهاية)

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