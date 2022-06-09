الخارجية الايطالية تبحث في بغداد ملف الحريات مع ناشطين وصحفيين

المستقلة/- رحيم الشمري /..بحثت نائب وزير الخارجية الايطالي مارينا سيريني وسفير إيطاليا موريزيو جريجانتي ، مع صحفيين وناشطين ومدافعين ومنظمات مجتمع مدني ملف الحريات وحقوق الانسان والمراة في العراق .

والتقت نائب وزير الخارجية الايطالي اثناء زيارتها الرسمية للعاصمة بغداد ، في حلقة نقاشية اقيمت في المركز الثقافي الايطالي العراقي مقابل القشلة ، النخبة المثقفة في المجالات القانونية والانسانية والاعلامية ، وبمشاركة وزارة الثقافة واحد اعضاء مجلس النواب .

وادارت الندوة النقاشية الناشطة الحقوقية رئيسة شبكة النساء العراقيات هناء ادورد ، ركزت خلالها على اهمية تطبيق التشريعات والالتزام بالدستور والقوانين والحقوق ، وقدمت الترحيب والاحترام للضيفة والبعثة الدبلوماسية الايطالية ، واهتمامها بواقع نهوض العراق وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان .

وتحدثت النائبة عن محافظة ذي قار نيسان حسين الزاير ، عن خوضها الانتخابات الاخيرة ونجاحها، وجاءت اصواتها من جهور احتجاجات تشرين ، وحصلت على المركز الاول بالمنطقة الانتخابية والمراة الثانية على العراق بعدد الاصوات ، وانها تعمل حاليا على ملفات حقوق الانسان والمراة وضحايا التظاهرات ، من اجل تعزيز المفاهيم الدستورية والقانونية والحصول على الحقوق ، وتامل باحداث تغيرات جذرية بواقع المجتمع نحو الافضل .

وشهدت الجلسة طرح اراء صريحة بشان الحريات الحاضنة بعمل المجتمع المدني والاعلام ، والحاجة للضغط على الحكومة العراقية لضبط السلاح لدى بعض الجهات التي تهدد السلم الاهلي والمجتمعي والاستقرار وتسئ الاستخدام عبر التهديد والاغتيال والملاحقات ، مما يؤدي لفقدان عشرات الابرياء حياتهم ، ووجود ٢٥ الف جريح منهم ٤ الالاف معاق منذ احتجاجات تشرين ٢٠١٩ يشكل واقع مؤلم ، فيما تم التطرق لقانون الناجيات الايزيديات ومأساة سنجار واهمية ايجاد الحل المناسب لما حدث ووقف التاثيرات الدولية المتضاربة بالمنطقة .