الخارجية الايرانية : رحبنا بالانتخابات في العراق ونرحب بالعملية الديمقراطية

المستقلة /-علقت إيران على الانتخابات البرلمانية في العراق بعد الاعتراضات للكيانات السياسية على نتائجها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي بطهران: “رحبنا بالانتخابات في العراق ونرحب بالعملية الديمقراطية في هذا البلد”.

وأضاف “الشأن العراقي يعينه الشعب العراقي وهو الذي يقرر مصيره”.

وبشأن مفاوضات ايران والسعودية قال زادة :”شهدنا جولات محادثات مع السعودية وبينا النقاط المهمة بهذا الشان وان المحادثات متواصلة”.

ولفت الى ان “المفاوضات بين ايران والسعودية متواصلة ولكن لا نؤيد الخبر بشان زيارة وفد سعودي الى ايران”.

وعن الملف الأفغاني قال زادة :”الأربعاء المقبل سنستضيف الاجتماع الخاص بوزراء خارجية الدول المجاورة لافغانستان والموضوع الافغاني فهو موضوع قومي وان الجهاز الدبلوماسي الايراني يواصل متابعاته بهذا الشأن”.

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