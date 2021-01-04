الخارجية الإيرانية : أحضان طهران مفتوحة للسعوديين إن أصلحوا سياساتهم

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن “أحضان طهران مفتوحة للسعوديين إن أصلحوا سياساتهم”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الأسبوعي، “الحقيقة المرة هي أن بعض الحكام في المنطقة ومع مجيء ترامب تحركوا خلافا لمصالح المنطقة ومصالحهم هم أنفسهم والمصالح الوطنية الإيرانية، وكانت رسالتنا في كل هذه الفترة أنه متى ما عملوا على إصلاح سياستاهم فإن أحضان إيران مفتوحة لهم”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وأضاف: أن “ما حدث في اليمن ومازال مستمرا أمر مرير في الواقع. إذ أن محاصرة شعب وفرض المجاعة عليه كارثة تاريخية، وعلى السعودية أن تعلم بأنه لا ينبغي عليها التصرف بهذه الصورة مع جارها، كما أن ما حدث مع قطر بفرض الحصار عليها منذ أعوام هو حدث غير جيد”.

وأكد حطيب زادة، أنه “من الأفضل للمنطقة أن تحل هذه القضايا بصورة أسرع وأن رسالة إيران مازالت ثابتة، وقال: “إنه حينما تصل السعودية إلى قناعة بأنها يمكنها التحدث في طريق مستقيم معنا ومع المنطقة وأن تعود إلى أحضان المنطقة وتكف عن شراء الأمن من دول من خارج المنطقة فمن المؤكد أن المنطقة ستشهد أياما أفضل”.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن “السعودية دولة مهمة وشعبها محترم جدا وكانت تربطنا علاقات جيدة جدا معهم وأن الإمكانية متاحة لإعادة بناء العلاقات لو عاد حكام آل سعود عن مسارهم الخاطئ هذا بصورة أسرع”.