الخارجية الأمريكية تعتمد الاسم الجديد لـ”تركيا” في مراسلاتها

المستقلة/- قررت الخارجية الأمريكية الاستجابة لطلب تركيا باعتماد اسمها باللغة التركية “Türkiye” في مراسلاتها عوضا عن اسم Turkey بالإنجليزية.

وكانت وزارة الخارجية الوحيدة داخل الحكومة الأمريكية التي استمرت في استخدام الصيغة الإنكليزية بعد قيام الإدارات والوكالات الأخرى، بما في ذلك البيت الأبيض، بإجراء التغيير قبل عدة أشهر.

وأعلنت الخارجية الأمريكية اعتمادها استخدام الكتابة الجديدة، بناء على طلب السفارة التركية في واشنطن، وقبل عدة أسابيع من الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وذكرت الوزارة على لسان المحدث باسمها نيد برايس أن “الولايات المتحدة الأمريكية بدأت اعتماد استخدام الصيغة الجديدة لاسم تركيا”.

وأشار إلى أن سفارة أنقرة في واشنطن طلبت استخدام اسم الصيغة التركية في المراسلات، وهو ما حظي بالموافقة، موضحا أن مجلس الأسماء الجغرافية الأمريكي وافق على التغيير.

ولفت إلى أن مجلس الأسماء الجغرافية الأمريكي سمح أيضا باستخدام الاسمين معا (Türkiye) و(Republic of Turkey)، لتسهيل الأمر على الرأي العام في الولايات المتحدة لفهم المعنى، كما ستقوم وزارة الخارجية بتغيير الاسم على جميع منصاتها.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، اعتمادها استخدام اسم تركيا بصيغة “Türkiye” عوضا عن الاسم القديم في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.

وكان التلفزيون التركي من أوائل الذين اعتمدوا التغيير لدى الإعلان عنه العام الماضي، موضحا أن أحد أسباب التغيير هو ربط اسم الدولة بمناسبات دينية مثل أعياد الميلاد وعيد الشكر ورأس السنة، حيث يطهى الديك الرومي ويوضع على الموائد، والذي ينطق بالإنجليزية “تركي”.

كما أشار إلى أن معنى كلمة “Turkey” في قاموس كامبريدج تعني “الفشل الذريع” أو “الشخص الغبي”.

وستوضع عبارة “صنع في تركيا” على جميع المنتجات باستخدام الاسم الجديد، كما ستطلق حملة سياحية بداية العام المقبل تعتمد شعار “مرحبا تركيا”.