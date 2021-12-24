الخارجية الأمريكية: تدفق الأسلحة الإيرانية يطيل أمد الحرب في اليمن

المستقلة /- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يساعد الحوثيين في الهجوم على مأرب، مما يؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين وإطالة أمد الحرب.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن واشنطن “ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني، وتمت مصادرة عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري”.

وقالت إن “تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو مثال آخر على مدى تأثير النشاط الإيراني الخبيث على إطالة أمد الحرب في اليمن”.

وأضافت أن “دعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، وكذلك شركاءنا”.

كما دعت الخارجية الأمريكية أطراف الصراع في اليمن إلى التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

هذه المدينة تسجل درجة حرارة 43 تحت الصفر

اخر الاخبار

أطعمة غير متوقعة تسبب الانتفاخ عليك تجنبها

اخر الاخبار

الخارجية الأمريكية: تدفق الأسلحة الإيرانية يطيل أمد الحرب في اليمن

اخر الاخبار

الليرة التركية ترتفع بنسبة 44% أمام الدولار

اخبار العراق

محافظ كربلاء يؤكد تميز الصناعات الألمانية والثقة بها

اخبار العراق

السفير الالماني : وجود السيستاني حالة مطلوب لضمان تقدم العراق

اخبار العراق

دبلوم عالي عن (تطبيقات علم تقنيات الناتو في الخلايا الجذعية والطب التجديدي)..بدرجة إمتياز

اخبار العراق

دبلوم عالي عن (تطبيقات علم تقنيات الناتو في الخلايا الجذعية والطب التجديدي)..بدرجة إمتياز

اخر الاخبار

طلاب التعليم المهني بين الوعود والأماني وبين الواقع المؤلم

اخبار العراق

جلسة حوارية عن مسارات التضامن الإنساني في العراق

اخبار العراق

فيان دخيل تعرب عن استغرابها من تشكيل لجنة لإعمار سنجار في وضع امني مضطرب

اخبار مصر

أعمال جديدة للفنانين فايز السعيد وأيتن عامر ومي فاروق

اخبار العراق

بخبرات وأيادٍ عراقية.. نفط ميسان تباشر بحفر بئر عمارة 19

اخر الاخبار

بعد عقود من الخصام..هل ينتهي العداء التاريخي بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان؟

اخر الاخبار

زمن ثقافة الأحذية

اخبار العراق

عالية نصيف تنتقد أداء الشركة المنفذة لميناء الفاو وتصفه بـ”مخيب للآمال”