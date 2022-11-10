الخارجية الألمانية : الاتحاد الأوروبي يسعى لتبني عقوبات جديدة ضد إيران

المستقلة /- أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك،أن الاتحاد الأوروبي سيحاول الأسبوع المقبل تبني عقوبات جديدة ضد إيران ردا على “قمع التظاهرات” التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

وقالت بيبروك في تغريدة: “نعمل على الحزمة المقبلة من العقوبات”، مضيفة “نريد تبنّيها الأسبوع المقبل”.

وكتبت: “لن نتوقف.. سندعم رجال ونساء إيران، ليس فقط اليوم، لكن طالما يقتضي الأمر ذلك”.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل الاثنين.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، ضد “شرطة الأخلاق” الإيرانية و11 مسؤولًا كبيرًا بينهم وزير الاتصالات.

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر، احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب”.

كما وجّه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.

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